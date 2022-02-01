Розгортання сил Росії у Криму в 2014 році можна навіть назвати незначним, якщо порівнювати із наявною ситуацією. Про це прем'єр-міністр Великої Британії заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Важливо Повна підтримка, – Зеленський розповів, про що домовився під час зустрічі з Джонсоном

Росія накопичила понад 100 тисяч війська на вашому кордоні, демонструючи, ймовірно, найбільшу ворожість за всі роки наших життів,

– наголосив Джонсон.

Він додав, що потенційно Росія може розмістити ще 30 тисяч військових у Білорусі. Джонсон попередив, що подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. За словами прем'єра, атака була б помилкою Володимира Путіна.

Що відомо про візит Джонсона

Британський прем'єр прилетів до Києва 1 лютого. Він зустрівся із Зеленським та заявив, що "радий бути тут".

За інформацією ЗМІ, Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною. Мовляв, саме для цього Джонсон та очільник польського уряду Матеуш Моравецький приїхали.

Український президент прокоментував зустріч із прем'єром, наголосивши на "повній підтримці". Політики обговорили заходи щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Джонсон запевнив, що Лондон разом з іншими партнерами готують пакет санкцій.

Яка ситуація на кордоні

Росія дійсно стягнула близько 110 тисяч військових до кордону з Україною. Американська розвідка попереджала про можливе вторгнення Росії у лютому.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав термін підготовки Росії до можливого нападу. Він вважає, що на це потрібно до 7 днів.

Однак він додав, якщо Росія наважиться на нове масштабну атаку, Україна зможе чимало їй протиставити. Зокрема, мобілізувати до 2,5 мільйона людей

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