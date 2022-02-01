Премьер-министр Великобритании заявил об этом на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Важно Полная поддержка, – Зеленский рассказал, о чем договорился во время встречи с Джонсоном
Россия накопила более 100 тысяч войска на вашей границе, демонстрируя, вероятно, наибольшую враждебность за все годы наших жизней,
– подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что потенциально Россия может разместить еще 30 тысяч военных в Беларуси. Джонсон предупредил, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. По словам премьера, атака была бы ошибкой Владимира Путина.
Что известно о визите Джонсона
- Британский премьер прилетел в Киев 1 февраля. Он встретился с Зеленским и заявил, что "рад быть здесь".
- По информации СМИ, Великобритания и Польша готовятся объявить о новом формате сотрудничества с Украиной. Мол, именно для этого Джонсон и глава польского правительства Матеуш Моравецкий приехали.
- Украинский президент прокомментировал встречу с премьером, акцентируя на "полной поддержке". Политики обсудили меры по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины.
- Джонсон заверил, что Лондон вместе с другими партнерами готовят пакет санкций.
Какова ситуация на границе
- Россия действительно стянула около 110 тысяч военных к границе с Украиной. Американская разведка предупреждала о возможном вторжении России в феврале.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному нападению. Он считает, что на это нужно до 7 дней.
- Однако он добавил, если Россия решится на новую масштабную атаку, Украина сможет немало ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 миллиона человек.