Журналисты сообщают о такой вероятности, ссылаясь на собственные источники. Джонсон и Моравецкий на этой неделе приедут в Киев.
К теме Премьер Великобритании Джонсон посетит Украину.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что политики приедут в один день. Министр не озвучил дату, но ожидается, что это будет 1 февраля.
Каким будет новый формат
Ранее о формате рассказывала глава британского МИД Лиз Трасс. Создание союза обсуждалось во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре 2021 года. Трасс сказала, что после переговоров страны укрепляют двустороннее партнерство.
И мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной,
– добавила дипломат.
Формат создается из-за вероятной угрозы нападения России. В то же время, Трасс призвала продолжать поддержку Украины и влиять на Москву, чтобы пошла на деэскалацию.
Джонсон будет говорить и с Путиным
Британский премьер уже в скором времени посетит Украину. Джонсон надеется укрепить дипломатические усилия с Киевом. Однако затем он намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Кстати, СМИ пишут, что британский премьер отменил поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля. Причина – возможное вторжение России в Украину.
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