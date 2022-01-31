Журналисты сообщают о такой вероятности, ссылаясь на собственные источники. Джонсон и Моравецкий на этой неделе приедут в Киев.

К теме Премьер Великобритании Джонсон посетит Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что политики приедут в один день. Министр не озвучил дату, но ожидается, что это будет 1 февраля.

Каким будет новый формат

Ранее о формате рассказывала глава британского МИД Лиз Трасс. Создание союза обсуждалось во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре 2021 года. Трасс сказала, что после переговоров страны укрепляют двустороннее партнерство.

И мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной,

– добавила дипломат.

Формат создается из-за вероятной угрозы нападения России. В то же время, Трасс призвала продолжать поддержку Украины и влиять на Москву, чтобы пошла на деэскалацию.

Джонсон будет говорить и с Путиным

Британский премьер уже в скором времени посетит Украину. Джонсон надеется укрепить дипломатические усилия с Киевом. Однако затем он намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Кстати, СМИ пишут, что британский премьер отменил поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля. Причина – возможное вторжение России в Украину.

Обратите внимание! Великобритания усилит свой военный контингент в Восточной Европе. В частности увеличит количество своих военных в Эстонии.

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