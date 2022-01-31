Информацию о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил пока не ехать в Японию, сообщает издание со ссылкой на несколько источников в японском правительстве.

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Джонсон отменил визит в Японию

Борис Джонсон должен был в середине февраля приехать в Японию для переговоров с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Однако источники сообщают, что британское правительство отменило этот план.

По информации издания, подготовку визита отменили из-за роста напряженности в отношении Украины и скандала с вечеринками, которые нарушали коронавирусные правила.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 31 января вообще опроверг сообщения об организации визита Джонсона.

К слову, если бы Джонсон приехал в Японию, это был бы его первый визит в страну с момента вступления в должность в 2019 году.

Поездка Джонсона в Украину: что известно

Ранее стало известно, что британский премьер уже вскоре посетит Украину. Джонсон надеется укрепить дипломатические усилия с Киевом.

После этого политик проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Важно! В Великобритании пообещали "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе. Это произойдет в случае вторжения России на территорию Украины.

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