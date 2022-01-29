Детали визита премьера

Британский политик посетит Украину на фоне информации о возможном нападении России. Джонсон надеется укрепить дипломатические усилия с Киевом.

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Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и начала дипломатические отношения, когда будет говорить с президентом Путиным на этой неделе,

– подчеркнуло издание.

Как действует Великобритания на фоне угрозы эскалации

Министр обороны Бен Уоллес не надеется на то, что Путина удастся сдержать от агрессии. Политик отметил, что "нет оптимизма" на этот счет. В то же время именно газопровод "Северный поток-2" является ключевым фактором давления на Кремль.

Если Россия пойдет в наступление, то Великобритания усилит свои войска в Восточной Европе. Джонсон подчеркнул, что Запад даст ответ на любую атаку против Украины, в частности введет "более жесткие, чем были ранее" санкции.

Кроме того, Лондон и Киев ратифицировали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на переоснащение наших Военно-морских сил новым и модернизированным вооружением.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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