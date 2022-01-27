Сейчас Бен Уоллес находится в Европе с рабочим визитом. Главная цель поездки – скоординировать действия с союзниками для сдерживания России и поддержки Украины.
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Вскоре британский министр встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. В то же время Волес отметил, что "нет оптимизма" в том, что Владимира Путина удастся сдержать от агрессии.
Министр призвал другие страны помочь Украине
Чиновник отметил, что реакция Великобритании на демонстрацию силы Кремлем была "более решительной, чем у многих других". Уоллес пытается убедить коллег из других стран также поддерживать Украину поставками оружия.
Министр отметил, что достроенный, но не сертифицирован российский газопровод "Северный поток-2" является одним из ключевых факторов давления на Кремль.
Как страны помогают Киеву
- По данным СМИ, США могут отправить ВСУ транспортные вертолеты, которые приобрели для афганских военных. Ранее в "Борисполь" прибыл самолет с американским оружием.
- В польском Министерстве обороны проводят консультации по передаче Украине оружия.
- Эстония передает Украине противотанковые Javelin, Латвия – летальную и нелетальное оружие, а Литва – 24 тепловизоры.
- Чехия отправит артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.
- Канада передаст Киеву 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, государство рассматривает возможность поставки военного оборудования.
- Дания планирует предоставить Украине деньги для стабилизации ситуации и проведения реформ.
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