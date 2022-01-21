Совместное заявление для прессы обнародовали министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Страны Балтии получили разрешения от США

Чиновники отметили, что они получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на быстрые поставки оружия в Украину.

Сегодня Украина стоит на передовой военного конфликта с Россией. Надо быть точными – война в Украине продолжается и сегодня, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору,

– сказал министр обороны Эстонии Лаанет.

В странах Балтии подчеркнули, что предоставлением оружия они показывают, что поддержка официальному Киеву – не только на словах. Союзники – едины в своей поддержке, а Эстония выступает инициатором помощи Украине.

Какое вооружение передадут Украине:

противотанковые ракетные комплексы Javelin,

переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" Stinger,

другие средства для укрепления независимой обороноспособности Украины.

Обратите внимание! Министры обороны сказали, что надеются, что Украине не придется использовать переданное вооружение, потому что, возможно, Россия изменит свою позицию.

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Страны Запада готовы передавать Украине оружие: кратко

Нидерланды открыты к поставкам оборонительного оружия в Украину – из-за угрозы нападения России. Однако для этого должен подать запрос НАТО.

Также в Минобороны Британии сообщили, что готовы расширить предоставление военной помощи Украине. Лондон уже предоставил Киеву 2 тысячи противотанковых гранатометов.

Помочь Украине вооружением пообещали и в МИД Канады.

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