Совместное заявление для прессы обнародовали министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Страны Балтии получили разрешения от США

Чиновники отметили, что они получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на быстрые поставки оружия в Украину.

Сегодня Украина стоит на передовой военного конфликта с Россией. Надо быть точными – война в Украине продолжается и сегодня, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору,
– сказал министр обороны Эстонии Лаанет.

В странах Балтии подчеркнули, что предоставлением оружия они показывают, что поддержка официальному Киеву – не только на словах. Союзники – едины в своей поддержке, а Эстония выступает инициатором помощи Украине.

Какое вооружение передадут Украине:

  • противотанковые ракетные комплексы Javelin,
  • переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" Stinger,
  • другие средства для укрепления независимой обороноспособности Украины.

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