Глава государства объяснил, какая сейчас ситуация с военной помощью. Об этом он рассказал во время интервью американскому изданию.

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Помощи США не хватит

Отвечая на вопрос об оружии, предоставленном Украине Штатами, президент объяснил – эти вопросы должны быть конфиденциальными: "Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными".

Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Хватит ли, я скажу – нет, но речь идет не о конкретном американском президенте,

– заверил Владимир Зеленский.

Президент Украины пояснил, что сейчас:

"мы сталкиваемся с гибридной войной;

нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки".

Кстати, комментируя вероятное нападение России, Владимир Зеленский заявил: в случае нового российского нападения пострадает не только Украина, но и соседние страны. Ведь если будет война, то будет сильной и "проиграют все", поскольку "сотни тысяч жизней будут потеряны".

Обратите внимание! Владимир Зеленский в интервью Washington Post подчеркнул, что если Москва нападет, украинцы будут реагировать решительно. Ведь, по словам президента, каждый станет на защиту своей земли и заверил: "Для нас самое главное – сохранить нашу территорию".

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