Очільник держави пояснив, яка наразі ситуаія з військовою допомогою. Про це він розповів під час інтерв'ю американському виданню.
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Допомоги США не вистачить
Відповідаючи на питання щодо зброї, яку надали Україні Штати, президент пояснив – ці питання мають бути конфіденційними: "Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".
Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи вистачить, я скажу – ні, та мовиться не про конкретного американського президента,
– запевнив Володимир Зеленський.
Президент України пояснив, що наразі:
- "ми зіштовхуємось із гібридною війною;
- нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки".
До речі, коментуючи ймовірний напад Росії, Володимир Зеленський заявив: у випадку нового російського нападу постраждає не лише Україна, а й сусідні країни. Адже, якщо буде війна, то буде сильною й "програють всі", оскільки "сотні тисяч життів будуть втрачені".
Коротко про військову допомогу Україні
- На початку 2021 року ЗМІ написали, що Штати наприкінці 2021 року погодили Україні військову допомогу на 200 мільйонів доларів. Проте не повідомили про це публічно, щоб не дратувати Росію перед запланованими перемовинами.
- Згодом очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що Штати надали Україні найбільшу військову допомогу з часів початку війни на Донбасі. Зокрема мовиться про 200 мільйонів доларів та летальне озброєння.
- ЗМІ написали, що мовиться про радіолокаційні системи та морське обладнання.
- 18 січня під час візиту в Київ міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі також пообіцяла надати Україні зброю. Мовилось про військове обладнання. Відповідне рішення мав ухвалити уряд.
- 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну легку протитанкову зброю. Міністр оборони країни Бен Уоллес заявив, що ручну легку протитанкову зброю нового покоління мають застосовувати для оборони від країни-агресора. Нещодавно Уоллес запевнив, у разі потреби Велика Британія може збільшити обсяг постачання оборонної зброї до України.
- Ба більше, Штати погодили постачання зброї Україні з країн Балтії. Тепер Естонія, Литва та Латвія нададуть протитанкові комплекси Javelin, зенітні системи Stinger.
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