Глава МИД заявил об этом 19 января на брифинге. Министр рассказал о ситуации на фоне вероятного нападения России.

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Штаты оказали наибольшую с 2014 года помощь Украине

Министр иностранных дел Украины заявил, что Владимир Путин пугает Украину, Европу, США и мир. Однако Кулеба пояснил, что глава Кремля и сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает. Однако заверил, что США готовы и в дальнейшем укреплять оборонную способность Украины.

Речь идет не только об оборонном пакете размером в 60 миллионов долларов, которые Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное. Могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной безопасности помощи Украине,

– заявил Кулеба.

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