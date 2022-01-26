Их окончательная стоимость – более 342 тысяч евро. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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Как отметили в Минобороны, это должны быть портативные тепловизионные приборы наблюдения. Более подробной информации пока нет.
Особенности использования тепловизоров
Тепловизоры можно использовать для того, чтобы обеспечивать безопасность украинских военных и структур ВСУ. Их нельзя передавать третьим лицам без согласия Литвы. Известно, что приборы можно применять:
- в мероприятиях по региональным и коллективным договорам;
- в мероприятиях согласно Уставу Организации Объединенных Наций.
Литва готова передавать Украине оружие: смотрите видео
Литва должна предоставить Украине американские ракетные комплексы Stinger
После одобрения Госдепом США Литва и Латвия предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. По мнению Министерства обороны, такая поддержка усилит военную обороноспособность нашего государства.
Оружие для Украины: главное
- В Украину прибыла третья партия американского оружия – современного оборудования и боеприпасов.
- Эстония планирует предоставить нашей стране противотанковые комплексы Javelin. Она получила их от Соединенных Штатов Америки.
- Польша намерена действовать по предоставлению вооружения непублично. Мол, соответствующее решение приняли еще в 2014 году.
- О готовности военной помощи для Украины сообщила чешский министер Яна Чернохова.
- Посол Украины в Великобритании заявил, что наша страна может получить 2 противоминных корабля, но нужно выполнить условие.
Оружие для Украины / инфографика 24 канала на 26 января 2022 года