Их окончательная стоимость – более 342 тысяч евро. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Как отметили в Минобороны, это должны быть портативные тепловизионные приборы наблюдения. Более подробной информации пока нет.

Особенности использования тепловизоров

Тепловизоры можно использовать для того, чтобы обеспечивать безопасность украинских военных и структур ВСУ. Их нельзя передавать третьим лицам без согласия Литвы. Известно, что приборы можно применять:

в мероприятиях по региональным и коллективным договорам;

в мероприятиях согласно Уставу Организации Объединенных Наций.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Литва готова передавать Украине оружие: смотрите видео

Литва должна предоставить Украине американские ракетные комплексы Stinger

После одобрения Госдепом США Литва и Латвия предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. По мнению Министерства обороны, такая поддержка усилит военную обороноспособность нашего государства.

Оружие для Украины: главное

Оружие для Украины / инфографика 24 канала на 26 января 2022 года