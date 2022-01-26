Їхня остаточна вартість – понад 342 тисяч євро. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
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Як зауважили в Міноборони, це повинні бути портативні тепловізійні прилади спостереження. Детальнішої інформації поки немає.
Особливості використання тепловізорів
Тепловізори можна використовувати для того, щоб забезпечувати безпеку українських військових і структур ЗСУ. Їх не можна передавати третім особам без згоди Литви. Відомо, що прилади можна застосовувати:
- в заходах за регіональними і колективними договорами;
- в заходах згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
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Литва має надати Україні американські ракетні комплекси Stinger
Після схвалення Держдепом США Литва та Латвія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. На думку Міністерства оборони, така підтримка посилить військовий обороноздатність нашої держави.
Зброя для України: головне
- До України прибула третя партія американської зброї – сучасного обладнання і боєприпас.
- Естонія планує надати нашій країні протитанкові комплекси Javelin. Вона отримала їх від Сполучених Штатів Америки.
- Польща має намір діяти щодо надання озброєння непублічно. Мовляв, відповідне рішення ухвалили ще у 2014 році.
- Про готовність військової допомоги для України повідомила чеська міністерка Яна Чорнохова.
- Посол України у Великій Британії заявив, що наша держава може отримати 2 протимінні кораблі, але треба виконати умову.
Зброя для України / Інфографіка 24 каналу на 26 січня 2022 року