Їхня остаточна вартість – понад 342 тисяч євро. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Як зауважили в Міноборони, це повинні бути портативні тепловізійні прилади спостереження. Детальнішої інформації поки немає.

Особливості використання тепловізорів

Тепловізори можна використовувати для того, щоб забезпечувати безпеку українських військових і структур ЗСУ. Їх не можна передавати третім особам без згоди Литви. Відомо, що прилади можна застосовувати:

в заходах за регіональними і колективними договорами;

в заходах згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Литва має надати Україні американські ракетні комплекси Stinger

Після схвалення Держдепом США Литва та Латвія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. На думку Міністерства оборони, така підтримка посилить військовий обороноздатність нашої держави.

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Зброя для України / Інфографіка 24 каналу на 26 січня 2022 року