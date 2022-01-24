Відповідний дозвіл був необхідний через те, що країни Балтії надаватимуть американську зброю третім країнам. Окрім того, Естонія надасть протитанкові Javelin.

До теми Естонія передає Україні протитанкові Javelin

Литва та Латвія нададуть Україні Stinger

У міністерстві повідомили, що країни Балтії не тільки підтримують Україну дипломатично та політично, а й зміцнюють її обороноздатність.

Литва і Латвія нададуть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а Естонія – протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ця підтримка посилить військовий обороноздатність України,

– повідомили у відомстві.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що щиро сподівається, що Україні не знадобиться це передане озброєння.

"Країни Балтії закликають Росію покласти край агресивній і безвідповідальній поведінці", – заявив Анушаускас.

Коротко про допомогу Україні на тлі загрози зі сторони Росії

18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія. В Україну доправили 2 тисячі протитанкових гранатометів.

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна може збільшити кількість допомоги. Зокрема 21 січня Велика Британія відправила 30 своїх армійців, які мають навчити військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. В її межах 23 січня до України прибула друга партія зброї з США. Цього разу – понад 80 тонн летального озброєння.

Естонія надасть Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Там заявили, що мовиться про "десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет". Посол Естонії в Україні Каймо Кууск не назвав кількості та запевнив, що вона насправді вражає.

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