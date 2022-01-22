Посол Украины в Великобритании озвучил соответствующее заявление во время интервью. Это произошло 22 января.

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Украина может пригласить британских военных

Если будет начало активных боевых действий, попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию,

– заявил посол.

Вадим Пристайко объяснил, что именно так отвечал на вопросы иностранных СМИ, будет ли Украина приглашать партнеров вмешаться, в том числе и Британию, реальными солдатами на украинской территории. В частности, учитывая, что нашему государству угрожают вооруженные силы гораздо больше, чем наши.

Более того, посол объяснил, что очень хотелось бы избежать активной фазы войны, ведь понимает, насколько катастрофической она может быть для Украины, России и Европы.

Однако заверил, что дипломатия готова при первой необходимости обращаться к нашим партнерам.