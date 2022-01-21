Великобритания может усилить военный контингент

Так, недалеко от Украины могут находиться сотни британских военных. Об этом издание заявило со ссылкой на собственные источники в Минобороны.

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Страны-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, усиливать ли свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В настоящее время Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии численностью 1200 человек. В Эстонии есть:

830 британских военнослужащих,

танки,

боевые бронированные машины,

самоходная артиллерия,

инженерные средства и средства противовоздушной обороны и разведки.

В состав боевой группы также входят более 300 французских военных.

В Польше также находятся 140 британских армейцев в рамках расширенной миссии НАТО передового присутствия.

Согласно планам, обсуждаемым в министерстве обороны, Великобритания рассматривает возможность усилить эти миссии сотнями боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

– подчеркнуло СМИ.

Кстати, из-за наращивания российских войск на территории Украины Испания отправила в Черное море свои корабли Blas de Lezo и Meteoro. Они примут участие в учениях НАТО.

Последние новости об угрозе российского вторжения

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Американец будет отмечать важность деэскалации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден пригрозил Москве экономической катастрофой в случае нападения. Да, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский считает, что санкции следует вводить уже, ведь после нападения у них не будет большой эффективности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать на фоне информации о вторжении, ведь это именно то, к чему стремится агрессор.

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