Об этом глава Госдепа США сообщил на совместном брифинге с министром Германии Анналеной Бербок. На встрече в Женеве обсудят итоги всех переговоров относительно "гарантий безопасности"

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Это будет возможность обсудить прошлые консультации, – Блинкен

Когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошедшие консультации США и НАТО с Россией,

– сказал Блинкен.

Только по итогам переговоров с Лавровым, отметил Блинкен, можно будет понять, готова ли Россия к дипломатическому решению конфликта с Украиной.

Блинкен говорит, что США стремятся к стабильным отношениям с Россией

При этом Блинкен заметил, что США, как и Германия, стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Обратите внимание! Блинкен находится с официальным визитом в Германии. Глава Госдепа США встретился с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Накануне Блинкен посещал Киев.

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Детали о визите Блинкена в Украину:

Госсекретарь США прибыл в Украину 19 января 2021 года.

По словам самого главы Госдепа, его попросил осуществить визит президент Джо Байден.

В Киеве Блинкен встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

С главой Украины госсекретарь обсудил безопасностную ситуацию, а также усиление сотрудничества в сфере обороны.

Смотрите в "Такие дела" – зачем Блинкен приезжал в Украину: