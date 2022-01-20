Об этом глава Госдепа США сообщил на совместном брифинге с министром Германии Анналеной Бербок. На встрече в Женеве обсудят итоги всех переговоров относительно "гарантий безопасности"
Актуально Кубань и Закерзонье: Кулеба показал Блинкену карту Украины с "подвинутыми" границами
Это будет возможность обсудить прошлые консультации, – Блинкен
Когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошедшие консультации США и НАТО с Россией,
– сказал Блинкен.
Только по итогам переговоров с Лавровым, отметил Блинкен, можно будет понять, готова ли Россия к дипломатическому решению конфликта с Украиной.
Блинкен говорит, что США стремятся к стабильным отношениям с Россией
При этом Блинкен заметил, что США, как и Германия, стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
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Детали о визите Блинкена в Украину:
- Госсекретарь США прибыл в Украину 19 января 2021 года.
- По словам самого главы Госдепа, его попросил осуществить визит президент Джо Байден.
- В Киеве Блинкен встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
- С главой Украины госсекретарь обсудил безопасностную ситуацию, а также усиление сотрудничества в сфере обороны.
Смотрите в "Такие дела" – зачем Блинкен приезжал в Украину: