На карте изображены регионы, которые сегодня не входят в состав Украины. В частности, территории России, которые раньше населяли украинцы.

Важно Мы должны преодолеть этот сложный момент в истории, – Кулеба об угрозе вторжения России

Что изображено на карте

Речь идет о Кубани, Восточной Слобожанщине, Таганрогщине и Стародубщине. Следует заметить, что в этих регионах российская власть долгое время проводила ассимиляционную политику.

На карте изображена Берестейщина и часть Полесья, которые входят в состав Беларуси.

Также не забыли и о Закерзонье: Лемковщине, части Холмщины и Надсянья, которые принадлежат Польше. Напомним, в 1944 – 1946 годах некоторых украинцев с этих земель переселили в УССР. Других в 1947 году отправили вглубь Польши во время операции "Висла".

На карту Кулебы попала Южная Буковина, которая является территорией Румынии.



Встреча Блинкена и Кулебы / Фото из твиттера госсекретаря США

Что известно о визите Блинкена в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 19 января. В Киеве он встретился с президентом Зеленским.

Политик рассказал, что о визите его попросил лично Джо Байден. Для этого было 3 причины. В частности, для поддержки Украины, а также – для консультации относительно следующих шагов на фоне угрозы новой агрессии Кремля.

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