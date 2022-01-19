Кулеба подчеркнул, что по первоначальному плану России Украина как государство уже должна была не существовать. По крайней мере, в том виде, в котором Украина продолжает не только существовать, но и развиваться.

Заметьте В случае агрессии против Украины, Россия получит ответ не только США, – Блинкен

Глава МИД Украины отметил, что мы прошли через безумные испытания и самые тяжелые моменты. Сегодня Украина является очень прочной. У нас есть сильная армия, сильная дипломатия и сильные партнеры.

Хотя мы осознаем все риски, связанные с агрессивными намерениями России, мы должны иметь уверенность в себе. Верить в нашу способность преодолеть и этот сложный момент истории,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что не сомневается: именно так и будет.

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