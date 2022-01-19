Кулеба наголосив, що за первинним планом Росії Україна як держава вже не мала існувати. Принаймні, у тому вигляді, в якому Україна продовжує не лише існувати, але й розвиватися.

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Глава МЗС України зауважив, що ми пройшли через шалені випробовування та найважчі моменти. Сьогодні Україна є дуже міцною. У нас є сильна армія, сильна дипломатія та сильні партнери.

Хоча ми усвідомлюємо всі ризики, пов'язані з агресивними намірами Росії, ми повинні мати впевненість у собі. Вірити у нашу здатність подолати і цей складний момент історії,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що не сумнівається: саме так і буде.

Кулеба наголосив, що президент Володимир Зеленський, уряд на чолі з Денисом Шмигалем та Верховна Рада щодня працюють над зміцненням України, щоб цей складний момент в історії ми пройшли максимально гідно та безпечно.

"Найбільшим досягненням Росії буде сіяння зневіри"

Кулеба заявив, що найбільшим досягненням країни-агресорки буде сіяння зневіри та паніки в українському суспільстві, а також розхитування нас зсередини.

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