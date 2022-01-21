О том, что Мадрид решил отправить военные корабли в Черное море, издание сообщает со ссылкой на слова испанского министерства обороны Маргариты Роблес.
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Испания отправляет корабли в Черное море
Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет сохранять и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к Альянсу.
– заявила Роблес.
В связи с этим в Черное море отправили испанские военные корабли. Они примут участие в учениях НАТО. Суда Blas de Lezo и Meteoro уже в пути и прибудут в пункт назначения в течение 3 – 4 дней.
Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Напомним, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.
В Черное море направляется канадский фрегат
- Канадский фрегат "Монреаль" отправился в воды Черного моря. Там он будет участвовать в операции по поддержке действий НАТО.
- Корабль вышел с военно-морской базы в Галифаксе. По прибытии в Европу фрегат войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы Альянса.
- В Королевских ВМС Канады сообщили, что заграничная миссия корабля будет длиться 6 месяцев.
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