Британские военные не задержатся в Украине надолго
С понедельника, 17 января, военные самолеты доставили из Великобритании около 2000 противотанковых ракетных установок. Издание называет это частью "тихого, но заметного" наращивания поддержки Украины.
По теме Сейчас лучшей санкцией является усиление Украины, – Чалый
Лондон подарил Киеву легкое противотанковое оружие следующего поколения NLAW. Производители описывают его как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающий любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".
Небольшое количество британского персонала проведет подготовку на ранней стадии в течение короткого периода. Это произойдет в рамках операции "Орбиталь". После того бойцы вернутся в Великобританию,
– подчеркнуло издание.
Министр обороны Бен Уоллес 17 января заявил в парламенте об увеличении военной поддержки Украины. Речь и о поставках оружия, и об увеличении количества инструкторов.
Уоллес подчеркнул, что это не представляет никакой угрозы для России, ведь оружие предназначено для самообороны. Однако в посольстве России традиционно заявили, что поставки британского оружия "лишь усугубит кризис".
Лондон может разместить свои войска в соседних с Украиной государствах
Издание The Times сообщило, что Великобритания размышляет над тем, чтобы отправить своих солдат в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Речь идет о нескольких сотнях военных. Это стало бы сдерживающим фактором для России.
Это может вас заинтересовать – Допустят ли США нападение на Украину: видео