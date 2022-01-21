Британские военные не задержатся в Украине надолго

С понедельника, 17 января, военные самолеты доставили из Великобритании около 2000 противотанковых ракетных установок. Издание называет это частью "тихого, но заметного" наращивания поддержки Украины.

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Лондон подарил Киеву легкое противотанковое оружие следующего поколения NLAW. Производители описывают его как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающий любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Небольшое количество британского персонала проведет подготовку на ранней стадии в течение короткого периода. Это произойдет в рамках операции "Орбиталь". После того бойцы вернутся в Великобританию,

– подчеркнуло издание.

Министр обороны Бен Уоллес 17 января заявил в парламенте об увеличении военной поддержки Украины. Речь и о поставках оружия, и об увеличении количества инструкторов.

Уоллес подчеркнул, что это не представляет никакой угрозы для России, ведь оружие предназначено для самообороны. Однако в посольстве России традиционно заявили, что поставки британского оружия "лишь усугубит кризис".

Лондон может разместить свои войска в соседних с Украиной государствах

Издание The Times сообщило, что Великобритания размышляет над тем, чтобы отправить своих солдат в страны НАТО, соседствующие с Украиной. Речь идет о нескольких сотнях военных. Это стало бы сдерживающим фактором для России.

Обратите внимание! На фоне русской эскалации Испания отправила в Черное море 2 военных корабля. Суда Blas de Lezo и Meteoro уже отправились и прибудут через 3 – 4 дня. Известно, что они примут участие в учениях НАТО.

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