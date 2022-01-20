Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, лучшие санкции сейчас являются совсем другими.

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Чалый напомнил, что согласно уставу ООН Украина имеет право на самооборону, но это совсем не реализуют. Сейчас требуется постановка вооружения и солидарная позиция не только США, Великобритании и Канады, но и всех стран Евросоюза.

Лучшая санкция сейчас – усиление Украины, чтобы цена российской атаки была намного больше, чем их цели,

– подчеркнул он.

Бывший посол также отметил, что благодарит за усиление Украины в плане обороны страны Балтии. Таких же шагов стоит ждать и от других стран. "В этом будет единственный выход", – добавил Чалый.

Россия понимает что в случае полномасштабного вторжения они получат режим взаимоотношений, который совсем не хочется получить. Я думаю, что надо уже сейчас закрепить позицию, что любое дальнейшее продвижение Россией вызовет "адские санкции". Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

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