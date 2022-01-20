Министр иностранных дел отметил, что принципиальным является тот факт, что решение в Вашингтоне уже одобрено. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в четверг, 20 января.
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США готовы "перекрыть кислород" России
Дмитрий Кулеба отметил, что "США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам".
Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развитию технологий. Госсекретарь лично заверил в готовности США применить эти и другие рычаги для сдерживания России,
– продолжил глава МИД.
Дипломат добавил, что не может раскрывать все детали, потому что сейчас на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Штатами и их союзниками и очень важно ей не навредить.
Отключение России от SWIFT: коротко
- Разговоры об отключении России от банковской системы SWIFT длится не первый месяц. В частности такую санкцию могли применить в случае нового нападения на Украину.
- В апреле 2021 года Европарламент заявил, что отключит Москву от системы платежей SWIFT и откажется от ее нефти и газа, если она опять нападет на нашу страну.
- СМИ 6 декабря писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.
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