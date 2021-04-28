SWIFT, газ и нефть: какое наказание Европарламент предлагает для РФ за агрессию против Украины
Европарламент предлагает варианты санкций против России в случае, если она будет продолжать агрессию в отношении Украины. В частности, там хотят отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа.
Источник:Европарламент
Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента. Там описали возможные санкции в отношении России за агрессию на территории Украины.
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Что Европарламент предлагает в отношении России
- в случае продолжения агрессии в отношении Украины отключить страну от системы платежей SWIFT;
- отказаться от российских нефти и газа;
- приостановить реализацию проекта "Северный поток-2";
- запустить режим санкций за коррупционные преступления и внести в список "российских олигархов".
Как на это отреагировали в Москве
Российские СМИ со ссылкой на местный МИД пишут, что Запад вряд ли решится отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Если это случится, то Москва обещает ответ.
Глава ведомства Сергей Лавров также заявил, что в стране существует база для создания аналога SWIFT.
Что известно об отключении России от SWIFT
- О том, что США могут отключить российские банки от системы SWIFT, сообщали еще в конце 2020 года.
- В начале апреля 2021 года Россия заявила, что хочет создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT.
- 14 апреля появилась информация, что Европарламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит вопрос усиления санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. В частности, по отключению от платежной системы SWIFT.
- 19 апреля глава немецкой Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что действия Кремля – это реальная угроза для ЕС и Запада. Он призвал остановить строительство "Северного потока-2", если Россия продолжит обострять ситуацию возле украинских границ.
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