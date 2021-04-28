Европарламент предлагает варианты санкций против России в случае, если она будет продолжать агрессию в отношении Украины. В частности, там хотят отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа.

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента. Там описали возможные санкции в отношении России за агрессию на территории Украины.

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Что Европарламент предлагает в отношении России

в случае продолжения агрессии в отношении Украины отключить страну от системы платежей SWIFT;

отказаться от российских нефти и газа;

приостановить реализацию проекта "Северный поток-2";

запустить режим санкций за коррупционные преступления и внести в список "российских олигархов".

Как на это отреагировали в Москве

Российские СМИ со ссылкой на местный МИД пишут, что Запад вряд ли решится отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Если это случится, то Москва обещает ответ.

Глава ведомства Сергей Лавров также заявил, что в стране существует база для создания аналога SWIFT.

Что известно об отключении России от SWIFT