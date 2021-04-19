В Германии призвали остановить строительство "Северного потока-2", если Россия продолжит обострять ситуацию возле украинских границ. Евросоюз должен направить Москве недвусмысленный сигнал.

Глава немецкой Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что действия Кремля – это реальная угроза для ЕС и Запада.

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Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока-2 больше нельзя будет придерживаться,

– сказал политик.

Со своей стороны заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал расширить санкции против России из-за эскалации войны на Донбассе.

Обратите внимание! Министерство юстиции США утвердило 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако, по ним еще не приняли окончательного решения.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев отметил, что строительство "Северного потока-2" могут не завершить, если Соединенные Штаты снова расширят санкции.

К слову, США решительно настроены ужесточать санкции против трубопровода. Американские власти недавно сообщили о своей позиции Германии.

"Северный поток-2": Что известно

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

Недавно в компании заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – сейчас он готов на 95%. Осталось уложить примерно 121 километр газопровода.

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