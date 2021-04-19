У Німеччині закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2", якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів. Євросоюз повинен направити Москві недвозначний сигнал.

Глава німецької Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що дії Кремля – це реальна загроза для ЄС і Заходу.

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Якщо ситуація на сході України загостриться, то "Північного потоку-2 більше не можна буде дотримуватися,

– сказав політик.

Зі свого боку заступник очільника фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф закликав розширити санкції проти Росії через ескалацію війни на Донбасі.

Зверніть увагу! Міністерство юстиції США затвердило 2 пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Проте, щодо них ще не прийняли остаточного рішення.

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв зауважив, що будівництво "Північного потоку-2" можуть не завершити, якщо Сполучені Штати знову розширять санкції.

До слова, США рішуче налаштовані посилювати санкції проти трубопроводу. Американська влада нещодавно повідомила про свою позицію Німеччині.

"Північний потік-2": що відомо

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.

Нещодавно в компанії заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%. Залишилося укласти приблизно 121 кілометр газопроводу.

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