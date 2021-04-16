Президент Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" – це питання війни, а не бізнесу. За його словами, усі повинні об'єднатися проти закінчення будівництва газопроводу, бо від цього залежить колективна безпека.

Глава держави зазначив, що європейські країни мають різну позицію щодо "Північного потоку-2" і Росія цим користується. Водночас США у цьому питанні відкриті – "їхня санкційна політика допоможе Україні". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Якщо "Північний потік-2" добудують – не лише Україна програє. Це прецедент, це значить, що так можна. І це так само як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас. Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна",

– наголосив Володимир Зеленський.

"Північний потік-2" – це інший удар

Президент пояснив, що "Північний потік-2" – це інший удар, енергетичний. За його словами, так називаються сучасні війни: інформаційні, продовольчі, енергетичні – це і є гібридна війна.

Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати – це ("Північний потік-2" – 24 канал) не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни,

– підсумував глава держави.

Зверніть увагу! 4 квітня керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що "Газпром зменшує транзит через Україну". Він зазначив, що "дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу нашою країною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України".

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.

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