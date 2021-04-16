Президент Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" – это вопрос войны, а не бизнеса. По его словам, все должны объединиться против окончания строительства газопровода, потому что это вопрос коллективной безопасности.

Глава государства отметил, что европейские страны имеют разную позицию относительно "Северного потока-2", и Россия этим пользуется. В то же время США в этом вопросе открыты – "их санкционная политика поможет Украине". Об этом он сообщил в интервью газете Le Figaro.

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Если "Северный поток-2" достроят – не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так можно. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так можно. Начиная с Абхазии, с Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас – Крым, Донбасс. Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя",

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Северный поток-2" – это другой удар

Президент объяснил, что "Северный поток-2" – это другой удар, энергетический. По его словам, так называются современные войны: информационные, продовольственные, энергетические – это и есть гибридная война.

Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Стоит помнить – это ("Северный поток-2" – 24 канал) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны,

– подытожил глава государства.

Обратите внимание! 4 апреля руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что "Газпром уменьшает транзит через Украину". Он отметил, что " очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа через нашу страну – это не только значительный доход, но и "важный элемент энергетической и военной безопасности Украины".

"Северный поток-2": что известно

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его возобновили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

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