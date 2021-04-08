Администрация президента Джо Байдена размышляет над возможностью создания должности специального представителя, ответственного за международные переговоры по "Северному потоку-2". Конечной целью его работы должно быть прекращение строительства этого российского газопровода.

Об этом узнали журналисты в Соединенных Штатах Америки. По их мнению, на вновь созданную должность главным кандидатом рассматривают Амоса Гокстейна.

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Байден против "Северного потока-2": зачем нужен спецпредставитель

Издание Politico уверяет, что Белый дом ведет переговоры о создании должности специального представителя США, ответственного за международные переговоры вокруг "Северного потока-2".

Он должен приложить максимум усилий, чтобы строительство этого газопровода из России в Германию окончательно остановили .

Ведь администрация Байдена не собирается позволить России благодаря "Северному потоку-2" получить запланированные значительные политические и финансовые выгоды .

Главным кандидатом на пост спецпредставителя является якобы Амос Гокстейн. Этот человек имеет большой опыт в переговорах в энергетической сфере.

Что интересно, Амос Гокстейн при президенте Бараке Обаме был координатором энергетических вопросов, а еще и доверенным лицом тогдашнего вице-президента, а ныне президента Джо Байдена.



Также он до конца 2020 года был членом Наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

Пока о детальных полномочиях нового спецпредставителя ничего не известно. Сам Гокстейн комментариев журналистам не дает – из-за "деликатной дипломатической ситуации" (США противостоят Кремлю, но не очень бы хотели ссориться с Берлином).

Самое главное, что следует помнить о "Северном потоке-2"

По данным компании Nord Stream 2 AG, уже проложено 2339 из 2460 километров труб – это 95% газопровода.

Только благодаря американским санкциям в начале 2020 году строительство "Северного потока-2" удалось приостановить .

Против строительства этого газопровода выступает Украина, ведь она рискует потерять немало денег , которые Россия платит за использование украинской ГТС .

А также США, Польша и страны Балтии, которые убеждены, что достройка проекта существенно углубит энергетическую зависимость Европы от России.