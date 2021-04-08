США планируют назначить спецпредставителя для борьбы с "Северным потоком-2", – СМИ
Администрация президента Джо Байдена размышляет над возможностью создания должности специального представителя, ответственного за международные переговоры по "Северному потоку-2". Конечной целью его работы должно быть прекращение строительства этого российского газопровода.
Источник:Politico
Об этом узнали журналисты в Соединенных Штатах Америки. По их мнению, на вновь созданную должность главным кандидатом рассматривают Амоса Гокстейна.
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Байден против "Северного потока-2": зачем нужен спецпредставитель
Издание Politico уверяет, что Белый дом ведет переговоры о создании должности специального представителя США, ответственного за международные переговоры вокруг "Северного потока-2".
- Он должен приложить максимум усилий, чтобы строительство этого газопровода из России в Германию окончательно остановили.
- Ведь администрация Байдена не собирается позволить России благодаря "Северному потоку-2" получить запланированные значительные политические и финансовые выгоды.
Главным кандидатом на пост спецпредставителя является якобы Амос Гокстейн. Этот человек имеет большой опыт в переговорах в энергетической сфере.
Пока о детальных полномочиях нового спецпредставителя ничего не известно. Сам Гокстейн комментариев журналистам не дает – из-за "деликатной дипломатической ситуации" (США противостоят Кремлю, но не очень бы хотели ссориться с Берлином).
Самое главное, что следует помнить о "Северном потоке-2"
- По данным компании Nord Stream 2 AG, уже проложено 2339 из 2460 километров труб – это 95% газопровода.
- Только благодаря американским санкциям в начале 2020 году строительство "Северного потока-2" удалось приостановить.
- Против строительства этого газопровода выступает Украина, ведь она рискует потерять немало денег, которые Россия платит за использование украинской ГТС.
- А также США, Польша и страны Балтии, которые убеждены, что достройка проекта существенно углубит энергетическую зависимость Европы от России.
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