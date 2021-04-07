Андрей Коболев считает, что строительство "Северного потока-2" могут не завершить. Для этого необходимо, чтобы Соединенные Штаты вновь расширили санкции.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию рассказал, что судьбу газопровода решат дальнейшие действия США.

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"Северный поток-2" могут не завершить: условие

По словам Коболева, завершение строительства российского трубопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.

Он отметил, что новые ограничения уже одобрили палата представителей и Сенат США.

Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет,

– заявил Коболев.

К слову, США решительно настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2". Американские власти недавно сообщили о своей позиции Германии.