Если США расширят санкции, "Северный поток-2" могут не завершить, – Коболев
Андрей Коболев считает, что строительство "Северного потока-2" могут не завершить. Для этого необходимо, чтобы Соединенные Штаты вновь расширили санкции.
Источник:"Настоящее время"
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию рассказал, что судьбу газопровода решат дальнейшие действия США.
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"Северный поток-2" могут не завершить: условие
По словам Коболева, завершение строительства российского трубопровода будет зависеть от того, насколько новая администрация США будет последовательна и жестка в применении санкций.
Он отметил, что новые ограничения уже одобрили палата представителей и Сенат США.
Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет,
– заявил Коболев.
К слову, США решительно настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2". Американские власти недавно сообщили о своей позиции Германии.
"Северный поток-2": кратко
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки газа в Европу в обход Украины.
- В конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые прокладывали трубы для газопровода, поэтому строительство остановили. Однако уже через год его восстановили. В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые ограничения.
- Недавно в компании заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – сейчас он готов на 95%. Осталось уложить примерно 121 километр газопровода.
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