Якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" можуть не завершити, – Коболєв
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Андрій Коболєв вважає, що будівництво "Північного потоку-2" можуть не завершити. Для цього необхідно, щоб Сполучені Штати знову розширили санкції.
Джерело:"Настоящее время"
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню розповів, що долю газопроводу вирішать подальші дії США.
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"Північний потік-2" можуть не завершити: умова
За словами Коболєва, завершення будівництва російського трубопроводу залежатиме від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і жорстка у застосуванні санкцій.
Він зазначив, що нові обмеження вже схвалили палата представників та Сенат США.
Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проєкт завершений не буде,
– заявив Коболєв.
"Північний потік-2": коротко
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування газу до Європи в обхід України.
- Наприкінці 2019 року США ввели санкції проти компаній, які прокладали труби для газопроводу, тому будівництво зупинили. Однак вже через рік його відновили. У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові обмеження.
- Нещодавно в компанії заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%. Залишилося укласти приблизно 121 кілометр газопроводу.
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