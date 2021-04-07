Андрій Коболєв вважає, що будівництво "Північного потоку-2" можуть не завершити. Для цього необхідно, щоб Сполучені Штати знову розширили санкції.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню розповів, що долю газопроводу вирішать подальші дії США.

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"Північний потік-2" можуть не завершити: умова

За словами Коболєва, завершення будівництва російського трубопроводу залежатиме від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і жорстка у застосуванні санкцій.

Він зазначив, що нові обмеження вже схвалили палата представників та Сенат США.

Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проєкт завершений не буде,

– заявив Коболєв.

До слова, США рішуче налаштовані посилювати санкції проти "Північного потоку-2". Американська влада нещодавно повідомила про свою позицію Німеччині.