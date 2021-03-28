Сполучені Штати рішуче налаштовані посилювати санкції проти "Північного потоку-2". Американська влада вже повідомила про свою позицію Німеччину.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "будівництво газопроводу – погана ідея". Про це він сказав під час інтерв'ю у неділю, 28 березня.

Читайте також Погана ідея, – США серйозно попередили Німеччину щодо "Північного потоку-2"

Для нас важливо мати можливість повідомили про це нашому близькому партнеру – Німеччині. Це я і зробив. У Конгесі дотримуються такої ж думки,

– зазначив дипломат.

Він зауважив, що США вже ввели обмеження проти компаній, які намагаються добудувати "Північний потік-2", відповідно до американського законодавства.

За його словами, влада чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме посилювати санкції.

США перевіряють ворожі дії Росії

Ентоні Блінкен також додав, що США майже завершили огляд російської агресії, яку бачить увесь світ.

Президент (Джо Байден – 24 канал) чітко дав зрозуміти, що ці дії приведуть до серйозних наслідків. Будуть наслідки і буде заплачена ціна,

– підсумував держсекретар.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить" за свої дії.