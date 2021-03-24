Джо Байден впевнений, що США до кінця травня матимуть 600 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Це дозволить забезпечити щепленням кожного американця.

Президент США зазначив, що наразі влада запроваджує план з порятунку країни. Про це він повідомив 23 березня під час перебування у штаті Огайо.

Читайте також США готові ділитися вакцинами зі світом, але є умова: Байден розповів деталі

До кінця травня у нас буде близько 600 мільйонів доз, цього достатньо для кожного американця,

– сказав глава держави.

План порятунку США

Джо Байден також заявив, що наразі планується виділення фінансів з метою забезпечення більшої кількості місць для щеплень, залучення персоналу та закупівлю потрібного для цього обладнання.

Він нагадав, що для цього довелося застосувати Закон про оборонне виробництво.

Зверніть увагу! Громадяни Сполучених Штатів отримають по 1,4 тисячі доларів через пандемію коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом у США: коротко