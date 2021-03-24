Байден пообіцяв до кінця травня забезпечити вакциною кожного американця
Джо Байден впевнений, що США до кінця травня матимуть 600 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Це дозволить забезпечити щепленням кожного американця.
Джерело:Укрінформ
Президент США зазначив, що наразі влада запроваджує план з порятунку країни. Про це він повідомив 23 березня під час перебування у штаті Огайо.
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До кінця травня у нас буде близько 600 мільйонів доз, цього достатньо для кожного американця,
– сказав глава держави.
План порятунку США
Джо Байден також заявив, що наразі планується виділення фінансів з метою забезпечення більшої кількості місць для щеплень, залучення персоналу та закупівлю потрібного для цього обладнання.
Він нагадав, що для цього довелося застосувати Закон про оборонне виробництво.
Ситуація з коронавірусом у США: коротко
- Станом на 24 березня у США на коронавірус захворіли понад 30 мільйонів людей.
- Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 23 мільйонам громадян. Померли – понад 555 тисяч пацієнтів.
- За минулу добу, 23 березня, зафіксували 58 764 випадки зараження COVID-19.
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