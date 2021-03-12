Американці отримають по 1,4 тисячі доларів через пандемію: Байден підписав проєкт
У США схвалили план підтримки американської економіки на 1,9 трильйона доларів. Його вже підписав президент Джо Байден, а перед тим – підтримали 2 палати Конгресу.
Джерело:Associated Press
За словами Байдена, це історичний закон, який спрямований на відновлення "кістяка" країни. Ця ініціатива має допомогти подолати пандемію коронавірусу.
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Що передбачає проєкт
- На виплати деяким американцям спрямують 400 мільярдів доларів. Також до початку вересня продовжать виплати допомоги з безробіття – 300 доларів на тиждень.
- Відтак жителі США отримають по 1400 доларів. Крім того, платитимуть допомогу на дитину у розмірі до 3600 доларів.
- У плані передбачили 34 мільярди доларів для субсидій на доступне медичне обслуговування та 14 мільярдів для поширення вакцин.
Спочатку хотіли збільшити допомогу по безробіттю до 400 доларів, але Сенат відхилив ідею. Також не підтримали ініціативу з підвищення мінімальної зарплати з 7,25 до 15 доларів за годину.
Коронавірус у США: що відомо
- За даними РНБО, Штати лідирують за кількістю випадків коронавірусу. Від початку пандемії в країні інфікувались понад 29 мільйонів людей. Близько 530 тисяч хворих померли.
- Через коронавірус у США й раніше виділяли допомоги для громадян. Наприклад, наприкінці грудня 2020 року виділили 2,3 трильйона доларів. Зокрема, передбачили страхування з безробіття у 300 доларів.
- З 14 грудня у США почали вакцинувати людей від коронавірусу.
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