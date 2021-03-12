Американцы получат по 1,4 тысячи долларов из-за пандемии: Байден подписал проект
В США одобрили план поддержки американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Его уже подписал президент Джо Байден, а перед тем – поддержали 2 палаты Конгресса.
Источник:Associated Press
По словам Байдена, это исторический закон, который направлен на восстановление "костяка" страны. Эта инициатива должна помочь преодолеть пандемию коронавируса.
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Что предполагает проект
- На выплаты некоторым американцам направят 400 миллиардов долларов. Также до начала сентября продолжат выплаты пособия по безработице – 300 долларов в неделю.
- Жители США получат по 1400 долларов. Кроме того, будут платить пособие на ребенка в размере до 3600 долларов.
- В плане предусмотрели 34 миллиарда долларов для субсидий на доступное медицинское обслуживание и 14 миллиардов для распространения вакцин.
Сначала хотели увеличить пособие по безработице до 400 долларов, но Сенат отклонил идею. Также не поддержали инициативу по повышению минимальной зарплаты с 7,25 до 15 долларов в час.
Коронавирус в США: что известно
- По данным СНБО, Штаты лидируют по количеству случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились более 29 миллионов человек. Около 530 тысяч больных умерли.
- Из-за коронавируса в США и раньше выделяли помощи для граждан. Например, в конце декабря 2020 года выделили 2,3 триллиона долларов. В частности, предусмотрели страхование по безработице в 300 долларов.
- С 14 декабря в США начали вакцинировать людей от коронавируса.
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