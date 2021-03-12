В США одобрили план поддержки американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Его уже подписал президент Джо Байден, а перед тем – поддержали 2 палаты Конгресса.

По словам Байдена, это исторический закон, который направлен на восстановление "костяка" страны. Эта инициатива должна помочь преодолеть пандемию коронавируса.

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Что предполагает проект

На выплаты некоторым американцам направят 400 миллиардов долларов. Также до начала сентября продолжат выплаты пособия по безработице – 300 долларов в неделю.

Жители США получат по 1400 долларов. Кроме того, будут платить пособие на ребенка в размере до 3600 долларов.

В плане предусмотрели 34 миллиарда долларов для субсидий на доступное медицинское обслуживание и 14 миллиардов для распространения вакцин.

Сначала хотели увеличить пособие по безработице до 400 долларов, но Сенат отклонил идею. Также не поддержали инициативу по повышению минимальной зарплаты с 7,25 до 15 долларов в час.

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