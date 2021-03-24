Джо Байден уверен, что у США до конца мая будет 600 миллионов доз вакцины против COVID-19. Это позволит обеспечить прививкой каждого американца.

Президент США отметил, что сейчас власть вводит план по спасению страны. Об этом он сообщил 23 марта во время пребывания в штате Огайо.

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К концу мая у нас будет около 600 миллионов доз, этого достаточно для каждого американца,

– сказал глава государства.

План спасения США

Джо Байден также заявил, что сейчас планируется выделение финансов с целью обеспечения большего количества мест для прививок, привлечения персонала и закупки необходимого для этого оборудования.

Он напомнил, что для этого пришлось применить Закон об оборонном производстве.

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