Байден пообещал до конца мая обеспечить вакциной каждого американца
Джо Байден уверен, что у США до конца мая будет 600 миллионов доз вакцины против COVID-19. Это позволит обеспечить прививкой каждого американца.
Источник:Укринформ
Президент США отметил, что сейчас власть вводит план по спасению страны. Об этом он сообщил 23 марта во время пребывания в штате Огайо.
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К концу мая у нас будет около 600 миллионов доз, этого достаточно для каждого американца,
– сказал глава государства.
План спасения США
Джо Байден также заявил, что сейчас планируется выделение финансов с целью обеспечения большего количества мест для прививок, привлечения персонала и закупки необходимого для этого оборудования.
Он напомнил, что для этого пришлось применить Закон об оборонном производстве.
Ситуация с коронавирусом в США: коротко
- По состоянию на 24 марта в США коронавирусом заболели более 30 миллионов человек.
- Победить смертельную болезнь удалось более 23 миллионам граждан. Умерли – более 555 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки, 23 марта, зафиксировали 58 764 случая заражения COVID-19.
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