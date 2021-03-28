Соединенные Штаты решительно настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2". Американские власти уже сообщили о своей позиции Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "строительство загопровода – плохая идея". Об этом он сказал во время интервью в воскресенье, 28 марта.

Читайте также Плохая идея, – США серьезно предупредили Германию по "Северному потоку-2"

Для нас важно иметь возможность сообщить об этом нашему близкому партнеру – Германии. Это я и сделал. В Конгесе придерживаются такого же мнения,

– отметил дипломат.

Он отметил, что США уже ввели ограничения против компаний, которые пытаются достроить "Северный поток-2", в соответствии с американским законодательством.

По его словам, власти четко дали понять, что будут продолжать ужесточать санкции.

США проверяют враждебные действия России

Энтони Блинкен также добавил, что США почти завершили обзор российской агрессии, которую видит весь мир.

Президент (Джо Байден – 24 канал) четко дал понять, что эти действия приведут к серьезным последствиям. Будут последствия и будет заплачена цена,

– подытожил госсекретарь.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Путина убийцей и заверил, что "он заплатит" за свои действия.