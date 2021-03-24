Плохая идея, – США серьезно предупредили Германию по "Северному потоку-2"
Энтони Блинкен сообщил Германии о возможных санкциях для компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2".
Источник:CNN
Государственный секретарь США Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Германия является одним из ближайших партнеров его страны. Однако проект "Северный поток-2" вызывает разногласия.
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Трубопровод разделяет Европу, он подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и противоречит собственным европейским энергетическим задачам,
– заявил Блинкен.
Что еще сказал Блинкен
Во время разговора с немецким коллегой Гайко Маасом Блинкен отметил, что компании, которые будут работать над "Северным потоком-2" могут попасть под санкции.
Кроме того, государственный секретарь США напомнил: президент Джо Байден против трубопровода.
"Президент Байден в течение длительного времени очень четко высказывался относительно "Северного потока-2", что это – плохая идея", – заметил Блинкен.
"Северный поток-2": последние новости
- В Германии представители партии "Зеленых" пообещали остановить "Северный поток-2" после выборов в Бундестаг.
- В Bloomberg сообщили, что Байден планирует новые санкции, которые окончательно заблокируют "Северный поток-2".
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