Энтони Блинкен сообщил Германии о возможных санкциях для компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2".

Государственный секретарь США Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Германия является одним из ближайших партнеров его страны. Однако проект "Северный поток-2" вызывает разногласия.

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Трубопровод разделяет Европу, он подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и противоречит собственным европейским энергетическим задачам,

– заявил Блинкен.

Что еще сказал Блинкен

Во время разговора с немецким коллегой Гайко Маасом Блинкен отметил, что компании, которые будут работать над "Северным потоком-2" могут попасть под санкции.

Кроме того, государственный секретарь США напомнил: президент Джо Байден против трубопровода.

"Президент Байден в течение длительного времени очень четко высказывался относительно "Северного потока-2", что это – плохая идея", – заметил Блинкен.