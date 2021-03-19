Немецкая партия "Зеленых" после выборов в Бундестаг намерен окончательно остановить строительство "Северного потока-2". Это решение закроет возможность союза с консерваторами канцлера Ангелы Меркель, выступающих за проект.

В политсиле заявили, что газопровод закрепляет "неправильную реакцию Германии на оккупацию Крыма Россией", а также войну против Украины на Донбассе. Об этом говорится в предвыборной программе "Зеленых".

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"Северный поток-2" надо остановить

Проект газопровода "Северный поток-2" не только является политическим проектом из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне – особенно учитывая ситуацию в Украине, поэтому его следует остановить,

– отметили в партии.

Политики также добавили, что Россия все больше становится "авторитарным государством".

Консерваторы хотят коалиции с "Зелеными"

Консерваторы, которых возглавляет канцлер Ангела Меркель, выступают за достройку "Северного потока-2" и одновременно стремятся к коалиции с "Зелеными", которые против окончания проекта.

Согласно данным опросов, консерваторы лидируют перед выборами в Бундестаг, "Зеленые" же, по прогнозам будут вторыми.

Обратите внимание! Если газопровод таки достроят, Украина будет полностью интегрироваться в европейский энергетический рынок.

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