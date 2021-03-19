В Германии обещают остановить "Северный поток-2" после выборов в Бундестаг
Немецкая партия "Зеленых" после выборов в Бундестаг намерен окончательно остановить строительство "Северного потока-2". Это решение закроет возможность союза с консерваторами канцлера Ангелы Меркель, выступающих за проект.
Источник:партия "Зеленых"
В политсиле заявили, что газопровод закрепляет "неправильную реакцию Германии на оккупацию Крыма Россией", а также войну против Украины на Донбассе. Об этом говорится в предвыборной программе "Зеленых".
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"Северный поток-2" надо остановить
Проект газопровода "Северный поток-2" не только является политическим проектом из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне – особенно учитывая ситуацию в Украине, поэтому его следует остановить,
– отметили в партии.
Политики также добавили, что Россия все больше становится "авторитарным государством".
Консерваторы хотят коалиции с "Зелеными"
Консерваторы, которых возглавляет канцлер Ангела Меркель, выступают за достройку "Северного потока-2" и одновременно стремятся к коалиции с "Зелеными", которые против окончания проекта.
Согласно данным опросов, консерваторы лидируют перед выборами в Бундестаг, "Зеленые" же, по прогнозам будут вторыми.
Строительство "Северного потока-2": что известно
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабря 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода на большой глубине, строительство остановили.
- Через год, в декабре 2020 года, строительство газопровода возобновили.
- 4 марта 2021 года сенаторы США призвали Джо Байдена ввести новые санкции против участников проекта "Северный поток-2".
- Администрации президента сенаторы направили соответствующее письмо. В нем говорится, что введенные, на данный момент, санкции являются недостаточными.
- Президент Украины напомнил союзникам, что строительство "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности для всей Европы.
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