Німецька партія "Зелених" після виборів до Бундестагу має намір остаточно зупинити будівництво "Північного потоку-2". Це рішення закриє можливість союзу з консерваторами канцлерки Ангели Меркель, які виступають за проєкт.

У політсилі заявили, що газогін закріплює "неправильну реакцію Німеччини на окупацію Криму Росією", а також війну проти України на Донбасі. Про це йдеться у передвиборчій програмі "Зелених".

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"Північний потік-2" треба зупинити

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" є не лише політичним проєктом через його кліматичні та енергетичні наслідки, він також завдає збитків на геополітичному рівні – особливо з огляду на ситуацію в Україні, тому його слід припинити,

– зазначили у партії.

Політики також додали, що Росія дедалі більше стає "авторитарною державою".

Консерватори хочуть коаліції зі "Зеленими"

Консерватори, яких очолює канцлерка Ангела Меркель, виступають за добудову "Північного потоку-2" і водночас прагнуть до коаліції зі "Зеленими", які проти закінчення проєкту.

Згідно з даними опитувань, консерватори лідирують перед виборами до Бундестагу, "Зелені" ж, за прогнозами" будуть другими.

Зверніть увагу! Якщо газопровід таки добудують, Україна буде повністю інтегруватись в європейський енергетичний ринок.

Будівництво "Північного потоку-2": що відомо