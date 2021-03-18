Адміністрація Байдена зважує усі за і проти, аби ввести додаткові санкції, щоб повністю заблокувати будівництво "Північного потоку-2". Трубопровід вже майже на фінальній стадії будівництва.

Росія заявляє, що восени 2021 року повністю запустить трубопровід. Однак цим планам можуть завадити нові санкції США.

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Нові санкції: що відомо

Санкції можуть виходити у формі проміжного документу. Ним можуть накласти обмеження на страхову компанію, яка працювала з суднами, що прокладають трубопровід у Балтійському морі.

Торкнуться вони й інших компаній, що надають допоміжні судна та матеріали для проєкту.

Законодавці обох партій у Сенаті наполягають, аби Байден робив рішучіші заходи щодо зупинки проекту "Північний потік-2".

Північний потік-2: що потрібно знати