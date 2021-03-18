Байден планує нові санкції, які остаточно заблокують "Північний потік-2", – Bloomberg
Адміністрація Байдена зважує усі за і проти, аби ввести додаткові санкції, щоб повністю заблокувати будівництво "Північного потоку-2". Трубопровід вже майже на фінальній стадії будівництва.
Джерело:Bloomberg
Росія заявляє, що восени 2021 року повністю запустить трубопровід. Однак цим планам можуть завадити нові санкції США.
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Нові санкції: що відомо
Санкції можуть виходити у формі проміжного документу. Ним можуть накласти обмеження на страхову компанію, яка працювала з суднами, що прокладають трубопровід у Балтійському морі.
Торкнуться вони й інших компаній, що надають допоміжні судна та матеріали для проєкту.
Законодавці обох партій у Сенаті наполягають, аби Байден робив рішучіші заходи щодо зупинки проекту "Північний потік-2".
Північний потік-2: що потрібно знати
- За проєктом російської компанії "Газпром" будують трубопровід, через який мають транспортувати газ з Росії у Європу.
- Конструкція дозволяє робити це в обхід України. Наша держава виступає проти такого газогону, адже може отримати через це збитки.
- Німеччина вважає газопровід потрібним і вкладає у нього свої фінанси.
- Проєкт почали втілювати з 2010 року. Проте в грудні 2019 року будівництво газогону було призупинено через санкції США
- За рік Росія відновила будівництво "Північного потоку-2".
- Втім у січні 2021 року на проєкт знову передбачили санкції через ухвалення оборонного бюджету.
- Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2", негайно зупинити роботу.
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