Байден рассматривает новые санкции, которые точно заблокируют "Северный поток-2", – Bloomberg
Администрация Байдена взвешивает все за и против, чтобы ввести дополнительные санкции, чтобы полностью заблокировать строительство "Северного потока-2". Трубопровод уже почти на финальной стадии строительства.
Источник:Bloomberg
Россия заявляет, что осенью 2021 года полностью запустит трубопровод. Однако этим планам могут помешать новые санкции США.
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Новые санкции: что известно
Санкции могут выходить в форме промежуточного документа. Им могут наложить ограничения на страховую компанию, которая работала с судами, которые прокладывают трубопровод в Балтийском море.
Коснутся они и других компаний, предоставляющих вспомогательные суда и материалы для проекта.
Законодатели обеих партий в Сенате настаивают, чтобы Байден предпринимал более решительные меры по остановке проекта "Северный поток-2".
Северный поток-2: что нужно знать
- За проектом российской компании "Газпром" строят трубопровод, через который должны транспортировать газ из России в Европу.
- Конструкция позволяет делать это в обход Украины. Наше государство выступает против такого газопровода, ведь может получить из-за этого убытки.
- Германия считает газопровод нужным и вкладывает в него свои финансы.
- Проект начали воплощать с 2010 года. Однако в декабре 2019 года строительство газопровода было приостановлено из-за санкций США
- За год Россия возобновила строительство "Северного потока-2".
- Впрочем, в январе 2021 года на проект вновь предусмотрели санкции из-за принятия оборонного бюджета.
- Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2", немедленно остановить работу.
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