Администрация Байдена взвешивает все за и против, чтобы ввести дополнительные санкции, чтобы полностью заблокировать строительство "Северного потока-2". Трубопровод уже почти на финальной стадии строительства.

Россия заявляет, что осенью 2021 года полностью запустит трубопровод. Однако этим планам могут помешать новые санкции США.

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Новые санкции: что известно

Санкции могут выходить в форме промежуточного документа. Им могут наложить ограничения на страховую компанию, которая работала с судами, которые прокладывают трубопровод в Балтийском море.

Коснутся они и других компаний, предоставляющих вспомогательные суда и материалы для проекта.

Законодатели обеих партий в Сенате настаивают, чтобы Байден предпринимал более решительные меры по остановке проекта "Северный поток-2".

Северный поток-2: что нужно знать