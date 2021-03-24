Ентоні Блінкен повідомив Німеччині про можливі санкції для компаній, які братимуть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Державний секретар США Блінкен під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Німеччина є однією з найближчих партнерів його країни. Однак проєкт "Північний потік-2" викликає розбіжності.

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Трубопровід розділяє Європу, він піддає Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку Росії та суперечить власним європейським енергетичним завданням,

– заявив Блінкен.

Що ще сказав Блінкен

Під час розмови з німецьким колегою Гайко Маасом Блінкен зауважив, що компанії, які працюватимуть над "Північним потоком-2" можуть потрапити під санкції.

Окрім того, державний секретар США нагадав: президент Джо Байден проти трубопроводу.

"Президент Байден протягом тривалого часу дуже чітко висловлювався щодо "Північного потоку-2", що це – погана ідея", – зауважив Блінкен.