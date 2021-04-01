Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" активно триває. Наразі його готовність становить 95%.

Станом на 31 березня, вже уклали 2 339 кілометрів газопроводу. Наразі ще необхідно укласти 121 кілометр від загальної довжини.

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Трубоукладач "Академік Черський" прибув до місця будівництва російського газопроводу. Над укладанням труб працює компанія "Фортуна".

Залишилося укласти близько 5% від загальної довжини "Північного-потоку-2",

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Європа не зацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2". На думку глави уряду, газопровід посилить російську агресію.

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