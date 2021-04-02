Оператор проєкту "Північний потік-2" раніше звинуватив Варшаву в незаконній діяльності у водах Балтійського моря. Збройні сили Польщі спростували заяви Росії, заявивши, що жодних провокацій не здійснюють.

Відповідну заяву поширило оперативне командування Військово-Морських сил Польщі у відповідь на висловлювання Росії.

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Польща запевнила, що не втручається у будівництво газопроводу

У заяві наголошується, що літаки M-28B Bryza проводять регулярні патрульно-розвідувальні польоти в регіоні.

Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності й виконують свої статутні завдання відповідно до норм міжнародного права,

– запевняють у ВМС.

Нагадаємо, раніше оператор проєкту газопроводу вказав на підвищену активність кораблів і цивільних суден у зоні будівництва "Північного потоку-2". Директор філії компанії Андрій Мінін наголосив, що це може призвести до аварійного пошкодження трубопроводу.