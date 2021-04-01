"Північний потік-2" міг пошкодити невідомий підводний човен. Судно зайшло у район якірних ланцюгів баржі "Фортуна", яка будує газопровід.

У Nord Stream 2 AG заявили про провокації невідомих військових кораблів і літаків, які "спрямовані на перешкоду завершення проєкту".

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З урахуванням того, що якірні лінії "Фортуни" розташовуються на відстані понад однієї милі, дії підводного човна могли вивести з ладу всю систему якірного позиціонування трубопрокладальної баржі і призвести до аварійного пошкодження трубопроводу,

– повідомили у компанії-операторі.

Зверніть увагу! Раніше у компанії заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" майже добудували. Наразі він готовий на 95%.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.

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