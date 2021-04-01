"Северный поток-2" могла повредить неизвестная подводная лодка. Судно зашло в район якорных цепей баржи "Фортуна", которая строит газопровод.

В Nord Stream 2 AG заявили о провокациях неизвестных военных кораблей и самолетов, которые "направлены на препятствие завершению проекта".

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С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубопрокладывательной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода,

– сообщили в компании-операторе.

Обратите внимание! Ранее в компании заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" почти достроили. Сейчас он готов на 95%.

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его возобновили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

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