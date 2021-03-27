Правительство Польши начало вводить санкции против судов, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попали 2 судна – Krebs Geo и Krebs Jet.

По информации заместителя министра инфраструктуры Польши Гжегожа Витковского, оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданска.

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Витковский сообщил, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, но ходят под польским флагом. Также он отметил, что в последнее время судна активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

Мы решили начать процедуру снятия с регистрации польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам,

– сказал Витковский.

Заместитель министра инфраструктуры Польши добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

Ранее Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

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Что следует знать о "Северном потоке-2"

Это газопровод мощностью в 55 млрд кубометров в год. Его Россия начала строить через Балтийское море в Германию в обход Украины.

Газопровод почти достроили, но в декабре 2019 из-за санкций со стороны США укладку труб временно остановили.

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

Интересно! Власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".