США планують призначити спецпредставника для боротьби з "Північним потоком-2", – ЗМІ
Адміністрація президента Джо Байдена міркує над можливістю створення посади спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Кінцевою метою його роботи мало б бути припинення будівництва цього російського газопроводу.
Джерело:Politico
Про це дізналися журналісти у Сполучених Штатах Америки. На їхню думку, на новостворену посаду головним кандидатом розглядають Амоса Гокстейна.
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Байден проти "Північного потоку-2": навіщо потрібен спецпредставник
Видання Politico запевняє, що Білий дім веде перемовини про створення посади спеціального представника США, відповідального за міжнародні переговори навколо "Північного потоку-2".
- Він повинен буде докласти максимум зусиль, аби будівництво цього газопроводу з Росії до Німеччини остаточно зупинили.
- Адже адміністрація Байдена не збирається дозволити Росії завдяки "Північному потоку-2" отримати заплановані значні політичні й фінансові зиски.
Головним кандидатом на посаду спецпредставника є начебто Амос Гокстейн. Цей чоловік має великий досвід у перемовинах в енергетичній царині.
Наразі про детальні повноваження нового спецпредставника нічого не відомо. Сам Гокстейн коментарів журналістам не дає – через "делікатну дипломатичну ситуацію" (США протистоять Кремлю, але не дуже б хотіли сваритися з Берліном).
Найголовніше, що слід пам'ятати про "Північний потік-2"
- За даними компанії Nord Stream 2 AG, вже прокладено 2339 з 2460 кілометрів труб – це 95% газопроводу.
- Тільки завдяки американським санкціям на початку 2020 року будівництво "Північного потоку-2" вдалося призупинити.
- Проти будівництва цього газопроводу виступає Україна, адже вона ризикує втратити чимало грошей, які Росія платить за використання української ГТС.
- А також США, Польща і країни Балтії, які переконані, що добудова проєкту суттєво поглибить енергетичну залежність Європи від Росії.
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