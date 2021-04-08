Адміністрація президента Джо Байдена міркує над можливістю створення посади спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Кінцевою метою його роботи мало б бути припинення будівництва цього російського газопроводу.

Про це дізналися журналісти у Сполучених Штатах Америки. На їхню думку, на новостворену посаду головним кандидатом розглядають Амоса Гокстейна.

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Байден проти "Північного потоку-2": навіщо потрібен спецпредставник

Видання Politico запевняє, що Білий дім веде перемовини про створення посади спеціального представника США, відповідального за міжнародні переговори навколо "Північного потоку-2".

Він повинен буде докласти максимум зусиль, аби будівництво цього газопроводу з Росії до Німеччини остаточно зупинили .

. Адже адміністрація Байдена не збирається дозволити Росії завдяки "Північному потоку-2" отримати заплановані значні політичні й фінансові зиски.

Головним кандидатом на посаду спецпредставника є начебто Амос Гокстейн. Цей чоловік має великий досвід у перемовинах в енергетичній царині.

Що цікаво, Амос Гокстейн за президента Барака Обами був координатором енергетичних питань, а ще й довіреною особою тодішнього віцепрезидента, а нині президента Джо Байдена.



Також він до кінця 2020 року був членом Наглядової ради українського "Нафтогазу".

Наразі про детальні повноваження нового спецпредставника нічого не відомо. Сам Гокстейн коментарів журналістам не дає – через "делікатну дипломатичну ситуацію" (США протистоять Кремлю, але не дуже б хотіли сваритися з Берліном).

Найголовніше, що слід пам'ятати про "Північний потік-2"

За даними компанії Nord Stream 2 AG, вже прокладено 2339 з 2460 кілометрів труб – це 95% газопроводу.

Тільки завдяки американським санкціям на початку 2020 року будівництво "Північного потоку-2" вдалося призупинити .

. Проти будівництва цього газопроводу виступає Україна, адже вона ризикує втратити чимало грошей , які Росія платить за використання української ГТС.

, які Росія платить за використання української ГТС. А також США, Польща і країни Балтії, які переконані, що добудова проєкту суттєво поглибить енергетичну залежність Європи від Росії.

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