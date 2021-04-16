У Білому домі не заперечують можливості ввести додаткові санкції щодо "Північного потоку-2". Водночас надати детальнішу інформацію щодо цього питання у США наразі не готові.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зауважила, що у Штатах не відмовилися від додаткових заходів щодо проєкту.

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Я хотіла б запевнити, що ми зберігаємо можливість ухвалення додаткових заходів. Це не означає, що їх більше не буде. Однак я не буду коментувати, які санкції узгодили або не узгодили,

– зауважила Псакі.