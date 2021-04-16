У Білому домі натякнули на нові санкції проти "Північного потоку-2"
У Білому домі не заперечують можливості ввести додаткові санкції щодо "Північного потоку-2". Водночас надати детальнішу інформацію щодо цього питання у США наразі не готові.
Джерело:The White House
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зауважила, що у Штатах не відмовилися від додаткових заходів щодо проєкту.
Зауважте У Німеччині кажуть, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі
Я хотіла б запевнити, що ми зберігаємо можливість ухвалення додаткових заходів. Це не означає, що їх більше не буде. Однак я не буду коментувати, які санкції узгодили або не узгодили,
– зауважила Псакі.
"Північний потік-2": останні новини
- Росія повідомила, що станом на 31 березня "Північний потік-2" добудували на 95%.
- Тим часом у Польщі заявили, що у майбутньому газопровід можуть використати для розвідувальної діяльності. Ще у процесі будівництва Росія мала усі шанси розмістити шпигунські прилади для слідкування.
- Видання Politico 8 квітня повідомило: Міністерство юстиції США затвердило 2 пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Їх офіційно представлять у травні 2021 року. Однак наразі невідомо, чи Джо Байден погодить ці санкції.
- У квітні 2021 року німецькі екологи подали позов проти "Північного потоку-2".
Поділитися новиною